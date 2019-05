Les beaux jours reviennent (si, si) et c’est la saison du maigre, ce délicieux poisson qui remonte nos côtes depuis avril… « Sud Ouest Gourmand » vous propose donc une recette à tester d’urgence, autour de la plancha !

C’est la saison du maigre ! Non, « Sud Ouest Gourmand »(1) ne vous invite pas à pousser trop loin votre régime d’avant été ! On parle plutôt de ce poisson à la chair délicate et délicieuse… Bénédicte Baggio, qui tient depuis plus de 10 ans un blog culinaire, My Little Spoon vous propose une recette simple pour en profiter autour d’une plancha !

Darnes de maigre grillées aux oignons rouges, chips de topinambours

Les ingrédients

1 beau maigre vidé. et écaillé

6 topinambours

2 oignons rouges

2 gousses d’ail

6 cuillères à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à café de piment d’Espelette

Fleur de sel

La recette :

Videz et écaillez le maigre, ou demandez à votre poissonnier de le faire. Détaillez les darnes. Réservez au frais.

▶ Pelez l’ail et les oignons. Écrasez les gousses, en ayant ôté le germe au préalable. Ciselez les oignons.

Dans un grand plat, arrosez l’ail et les oignons d’huile d’olive, saupoudrez de piment d’Espelette et d’une bonne pincée de sel. Déposez les darnes dans le plat, imprégnez-les bien de la marinade, filmez et réservez au frais.

▶ Préchauffez le four à 200 °C.

▶ Brossez et rincez les topinambours. À la mandoline, détaillez-les avec la peau en fines lamelles pour former des chips. Disposez les chips sur une plaque à four recouverte d’une feuille de papier sulfurisé. Salez et poivrez. Enfournez 10 minutes environ. Attention, surveillez régulièrement, la cuisson va très vite !

▶ Préchauffez votre plancha. Faites griller les darnes des deux côtés, environ 5 minutes par face. Arrosez-les régulièrement de marinade. Le poisson doit être juste cuit mais pas sec. Une fois le poisson cuit, faites griller les oignons s’ils ne le sont pas déjà.

Déposez-les sur le poisson chaud. Rectifiez l’assaisonnement.

Servez aussitôt avec les chips de topinambours.

(1) « Sud Ouest Gourmand », en kiosques, 96 pages, 4,50€

