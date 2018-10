Voyages culinaires et gustatifs au sommaire du nouveau numéro d’automne de Sud Ouest Gourmand.

La saison des côtes de bœufs au barbecue touche à sa fin, parlons viandes !

Ils sont bouchères et bouchers, chefs et disent leur amour d’une basse côte, d’un rôti de veau au long d’un dossier spécial consacré à la viande.

Vous préférez la verdure ? Pas de problème : le cresson se dévoile et s’affirme en dehors de son traditionnel velouté, en se mariant assez justement avec l’huître du bassin, par exemple.

« Sud Ouest Gourmand » est également allé à la rencontre de la crème des pâtissiers girondins. Une nouvelle génération met la main à la patte avec une fraîcheur et un savoir-faire incontestables, alimentés par des influences aussi diverses que délicieuses.

Nous vous proposons aussi deux belles échappées, l’une à Biscarrosse, l’autre à Barcelone. Un point commun, ce sont deux lieux d’exception que l’on vous fait découvrir et où il y fait bon manger.

Pour faire glisser tout ça, un petit digestif. Direction Arthez-d’Armagnac et le domaine Ognoas qui redonne un coup de jeune au divin breuvage.

Et puis, enfin, un peu de sport. À l’occasion de la Ryder Cup, plus grande compétition de golf au monde, on est allé manger aux bords des parcours de la région. Des adresses à retenir !

Où trouver « Sud Ouest Gourmand » ?

Disponible pour 4,50 € seulement chez votre marchand de journaux ou chez notre partenaire la librairie Mollat > cliquez ici pour accéder à la boutique en ligne