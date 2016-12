Bordeaux accueille la troisième édition du festival de la gastronomie et de l’art de vivre, du 18 au 20 novembre.

Le canard gras du Sud-Ouest est l’invité d’honneur d’une manifestation dont on se délecte toujours autant. On vous guide par le menu!



Bordeaux S.O Good, c’est quoi ?

Si vous avez raté les deux premières éditions, vous allez être surpris. Bordeaux S.O Good est sans doute inclassable dans le petit monde des salons ou festivals gastronomiques. Les produits de la région en constituent le fil rouge, mais sa singularité provient très certainement de son ambition culturelle. On découvre, on débat, on déguste, on se rencontre, on consomme et l’on réfléchit plus que jamais à nos pratiques alimentaires dans une ambiance conviviale. Rendez-vous inattendus, rencontres rock’n’roll et moments de partage : toute la ville vibre au rythme de Bordeaux S.O Good.

Quel carnet d’adresses !

A-t-on jamais croisé autant d’étoilés au mètre carré ? Près d’une centaine de chefs, pâtissiers, producteurs et maîtres artisans réunis tout au long des trois journées du festival. Quelques noms ? Christopher Coutanceau, Julien Cruège, Hélène Darroze, Julien Duboué, Philippe Etchebest, Michel Guérard, Jean-Denis Le Bras, Eric Ospital, Joël Dupuch… Nos fidèles lecteurs ne seront pas dépaysés.

N’oubliez pas d’apporter votre panier

Sur les quais de Bordeaux, le Hangar 14 devient la plus grande halle de producteurs du Sud-Ouest le temps du festival. Une halle gourmande où se pressent les artisans de la grande région à l’approche des fêtes de fin d’année : charcuteries, viandes, huîtres, légumes, fromages, vin, bière, chocolats et confiserie à dénicher au gré des allées. Possibilité de déguster sur place ou de remplir son panier.

Prévoyez des chaussures de randonnée !

Si la grande halle des producteurs installée au Hangar 14 demeure au cœur du festival, il ne faudra pas hésiter à parcourir la ville, de la rive gauche aux hauteurs de Cenon sur la rive droite, pour profiter intensément des évènements organisés dans le cadre de Bordeaux S.O Good. Plus de 200 lieux partenaires avec de nouveaux rendez-vous Cour Mably, chez Station Ausone (librairie Mollat), à Darwin ou encore au musée des Arts décoratifs. Expositions, débats, rencontres, ateliers s’enchaînent. Mieux vaut être organisé pour ne rien manquer.

Suivez les conseils du chef

Avant de s’installer en cuisine, profitez des conseils des chefs étoilés. A chaque heure sa démonstration culinaire (samedi et dimanche dans le Hangar 14, vendredi soir au Palais de la Bourse) : truite fumée avec Philippe Lagraula, pastis landais avec Michel Dussau, pintade avec Vivien Durand, rouget snacké avec Julien Cruège, découpe du canard avec Christophe Girardot : débutant ou confirmé, chacun y trouvera recette à sa mesure pour éblouir amis et convives une fois de retour derrière les fourneaux.

Le Palais de la Bourse vous émerveillera

Dès la soirée d’ouverture, le canard fera son show sous la houlette du chef Christophe Girardot. Démonstration de découpe de canard, en présence de huit chefs qui présenteront leur manière d’accommoder le canard gras du Sud-Ouest aux saveurs et modes de cuisson de leurs pays d’origine (entrée 10€ incluant 5 dégustations et 1 verre de vin de Bordeaux). Même lieu, mais le lendemain : le grand bazar des arts de la table mêlera des stands de créateurs, de designers culinaires, de brocanteurs… Une nouveauté de cette édition 2016 qui s’accompagnera d’une exposition du service de table de la Faïencerie Vieillard.

Achetez votre poisson à la criée

Toujours sous les ors du Palais de la Bourse, une nouvelle criée aux poissons ouverte au public sera animée de vive voix par Yves Hersfled, directeur du port de pêche et de la Criée d’Arcachon (samedi 19 novembre de 16h à 17h30). L‘occasion d’acheter à un prix incroyable des lots de poissons et crustacés de l’Atlantique ou du Bassin. On y annonce aussi lamproie, crevettes, et poissons d’eau douce. Un rendez-vous surprenant.

Débattez la bouche pleine

Lors de Bordeaux S.O Good, on alimente aussi… le débat. Une nouvelle agriculture est-elle possible ? Qu’y aura-t-il demain dans nos assiettes ? Que reste-t-il de la Nouvelle cuisine ? Comment réussit-on un best-seller culinaire ? Dans les salons de la station Ausone de la librairie Mollat ou sous la halle de Darwin sur la rive droite, la confrontation d’idées est au menu.

Prenez place au banquet

Samedi 19 novembre, la troisième « Nuit des banquets » offrira un nouveau moment d’exception dans 9 lieux insolites et 6 restaurants bordelais. Au Musée des arts décoratifs, l’histoire se mettra à table avec le chef Nicolas Masse. Dans la salle des bobines de l’imprimerie du journal Sud Ouest, on refera le match UBB / Stade Rochelais avec les chefs Christopher Coustanceau et Philippe Etchebest. On pourra également dîner dans le « grand roof » du voilier Le Belem qui a pris ses quartiers d’hiver dans le Port de la Lune ; festoyer dans le foyer de l’Opéra de Bordeaux et toujours se déhancher à la Rock School Barbey pour une « Wine, Food & Rock Session ». Tarifs de 15 à 100€ selon les lieux, réservation obligatoire sur Bordeauxsogood.fr (dans la limite des places disponibles).

Enthousiasmez-vous pour les finalistes du concours Terre de génie

Le chef triplement étoilé Michel Guérard a rassemblé un jury de haute volée pour départager les finalistes du concours « Terre de génie » (avec Alain Dutournier, Hélène Darroze, Yves Camdeborde, François-Régis Gaudry, Loïc Ballet). Pour cette deuxième édition, les candidats amateurs, professionnels et jeunes en formation ont planché sur l’idée du « plat populaire ». Après le TNBA l’an dernier, c’est au Rocher de Palmer et toujours en public que l’on assistera à deux heures de « show » culinaire le dimanche 20 novembre à partir de 15 heures.

Faites place au Pass Bordeaux S.O Good

Le système de jetons expérimenté en 2015 n’est pas reconduit. En 2016, retour au « Pass », un carnet gourmand comportant des tickets à présenter pour bénéficier de cadeaux, de dégustations et d’offres privilégiées. 15€ pour les adultes, 6€ pour les enfants avec une prévente en ligne sur le site officiel Bordeauxsogood.fr permettant de bénéficier de tarifs réduits (13€ / 6€). Bien entendu, l’accès au marché des producteurs du Hangar 14 ainsi qu’à de nombreux évènements du festival demeure entièrement gratuit.