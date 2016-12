Ingrédients pour 4 personnes

- 4 escalopes de foie gras d’environ 60 g

- 200 g de fraises charlotte

- 4 tranches de brioche de 1cm d’épaisseur

- 1 branche de rhubarbe

- 1 sablé breton

- 100 g de lait

- 100 g de jus de fraise

Préparation

Poêlez les escalopes de foie gras.

Taillez les fraises en petits morceaux et laissez-les à température ambiante pour éviter qu’elles ne soient trop froides.

Pelez la rhubarbe avec un économe et découpez-la en bâtonnets de 0,5 cm.

Faites chauffer du jus de fraise et plongez-y les bâtonnets. Portez à ébullition et éteignez, afin que la rhubarbe reste croquante.

Faites un appareil à pain perdu avec 100 g de lait et 100 g de jus de fraise. Faites sécher les brioches au four à 180 °C pendant environ 5 minutes puis mettez-les dans l’appareil à pain perdu. Égouttez et poêlez au beurre.

Assaisonnez les fraises avec du poivre (Sichuan) puis mettez-les sur le pain perdu.

Ajoutez les bâtonnets de rhubarbe.

Réchauffez le foie gras et mettez des éclats de sablé dessus.

Accompagnez d’un jus de viande.

Une recette extraite du n°29 (été 2016) de Sud Ouest Gourmand