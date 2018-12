Un magazine de recettes de plus pour les fêtes dans les linéaires, direz-vous ! Certes, mais celui-ci a de particulier – outre qu’il est un hors-série de « Sud Ouest Gourmand », le magazine lié à votre quotidien et qui, depuis bientôt dix ans, vous livre ses bonnes adresses de producteurs et restaurateurs – qu’il va au-delà des repas de réveillon, considérant que cette période de fin d’année est propice à toutes les expressions culinaires de la convivialité.

Être ensemble est un prétexte largement suffisant pour se passer en cuisine avant de se mettre à table. Afin de vous aider à répondre à cette sempiternelle question « qu’est qu’on mange ? », « Sud Ouest Gourmand » est allé chercher, dans les archives des quelque 40 numéros déjà parus, une sélection de recettes incontournables, depuis l’apéritif jusqu’au dessert.

Formidable garde-manger

Surtout, notre région est un formidable garde-manger, comme une corne d’abondance qui, chaque saison, grâce à des producteurs engagés, propose des produits d’exception. Et tous les chefs de la région, des étoilés aux bistrots de quartiers, écrivent ensemble un gigantesque livre de recettes mettant en valeur ces ressources.

Ainsi, vous retrouverez au fil des pages de ce hors-série pas moins de 100 recettes. Autant d’inspirations gourmandes et délicieuses. On commencera donc par un apéritif, avec des recettes de cocktails et de mises en bouche. C’est l’hiver ? Il y a des soupes, bien sûr. Et puis les huîtres, incontournables qu’elles viennent de Marennes-Oléron ou d’Arcachon. Autres produits bien de chez nous, la truffe et le foie gras ne sont, bien évidemment, pas oubliés. Et la diversité de leur emploi est assez impressionnante. Le caviar continue sa percée sur nos tables, où il se marie très bien avec les coquillages et les crustacés de nos côtes. Qui sont, tout comme les poissons, mis à l’honneur au fil de ce magazine.

Revenons sur terre avec les volailles, qui comptent parmi les stars de notre terroir, avec les viandes et les abats, qui reviennent en grâce. Ne pas oublier le gibier, qui, lui aussi, a les faveurs des chefs.

Et le fromage, bien évidemment, du nord au sud, est un élément majeur de la région. Il amènera vers le dessert avec dans ce numéro un zoom sur celui des rois : brioche ou frangipane ?

Hors-série « Sud Ouest Gourmand », 112 pages, 4,90 €. En vente chez votre marchand de journaux.