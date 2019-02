Cette nouvelle collection de livres éditée par « Sud Ouest » vous propose 100 recettes à déguster avec les bons produits de chez nous ! Elle se compose de 5 carnets de 48 pages à collectionner.

Qualité, fraîcheur et proximité pour votre santé et votre plaisir, cuisinez les produits exceptionnels de notre terroir.

En plein procès des lasagnes à la viande de cheval et alors qu’une nouvelle fraude massive à la viande de bœuf vient d’être mise au jour, le retour dans les assiettes de produits locaux et bio s’impose chaque jour davantage aux consommateurs. Une chance, le Sud-Ouest se révèle un véritable panier gourmand pour qui aura la curiosité d’en (re) découvrir les produits d’exception autant que ceux oubliés dont on doit la persistance des saveurs uniques à des agriculteurs engagés et respectueux de leur terroir.

Jusqu’à début avril, «Sud Ouest» en partenariat avec Les Éditions Sud Ouest propose une collection de cinq carnets de recettes de 20 réalisations chacun qui, au terme de la collection, offrira la possibilité de réaliser des repas complets de l’apéritif au dessert.

Ces 100 recettes à l’identité territoriale affirmée pensées pour « manger mieux et sain » ont en plus le mérite d’être très accessibles dans leur mise en œuvre.

Le premier carnet, déjà en kiosque, est consacré à la cuisine de la ferme et met à l’honneur les volailles des Landes, le veau du Béarn, le porc noir de Bigorre ou encore le bœuf, qu’il soit de Bazas ou de Chalosse.

En vente chez votre marchand de journaux au prix de 3,90€ le carnet, 5 carnets à collectionner.

Chaque numéro paraîtra un mardi sur deux, voici la collection complète regroupant les 100 recettes :

- 5 février : La cuisine de la ferme

- 19 février : Le bon goût des desserts

- 19 mars : La cuisine du jardin

- 2 avril : A l’heure de l’apéro