Être gastronome et vouloir manger vite (et bien) ne relève plus aujourd’hui du dilemme cornélien. Longtemps aux antipodes, gastronomie et street food ne sont plus l’eau et l’huile de la restauration. Bien au contraire.

Si la première a su, cette dernière décennie, sous l’impulsion d’une nouvelle génération de chefs, remettre en questions ses prérequis – sans perdre de vue ses fondamentaux –, la seconde a dans le même temps franchit le fossé creusé entre le « manger vite » et « manger bon ». Au point qu’il relèverait parfois de la gageure de les distinguer, tant l’une s’est encanaillée quand l’autre s’est embourgeoisée ! Avec la satisfaction pour tous les gourmets de pouvoir déguster, à table, une interprétation gastronomique d’un club sandwich, comme de croquer au coin de la rue dans un burger périgourdin, enrichi comme il se doit de chair et de foie gras de canard.

Qui inspire qui ?

Le phénomène avéré, une question alors se posait à la rédaction de « Sud Ouest Gourmand » : qui inspire qui ? Ou qui copie qui ? Pour tenter de répondre, nous sommes allés à la rencontre de cinq chefs, à Périgueux, Bayonne et Bordeaux, officiant aux fourneaux de tables bistronomiques, gastronomiques mais aussi de cuisine à emporter. Leurs réponses, retrouvez-les dans le reportage d’ouverture du magazine que chacun d’eux a bien voulu illustrer en partageant une recette à l’image de leur point de vue.

Un brin audacieux ; forcément savoureux !

Ce nouveau numéro de « Sud Ouest Gourmand » vous invite également à glisser avec délectation vers l’été en redécouvrant la simplicité et le retour des produits de saison. Ainsi de la pomme de terre primeur mise en scène par Benjamin Bonnay (Atelier 115, à Pessac) et de la daurade qui sait se faire désirer sur le Bassin pour le plus grand plaisir des chefs Marilyne Abad (Fish Head, à Andernos-les-Bains) et Arnaud Daupès (l’Esquirey, à Andernos), ou encore de découvrir la faisselle au lait de chèvre de Laure Fourgeaud, fromagère installée en Dordogne.

Devenus amis au détour du marché de Créon, il y a dix ans, Benoît Aubé (Sacré Français) et le chef Romain Guyot (le Gabriel, à Bordeaux) nous convient à un voyage gustatif autour des épices du monde, dénichées par le premier et sublimées par le second.

Et parce que les beaux jours de printemps sont également l’occasion de (re) découvrir nos territoires, le magazine des saveurs d’ici propose quatre balades gourmandes en Pays basque. Quatre itinéraires menant tous à une bonne table !

À moins que vous ne profitiez d’une virée viticole en Sauternais pour pousser la porte de La Chapelle, la table créée au château Guiraud, ou le nectar doré est de tous les accords mets et vins.

