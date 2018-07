Ce nouveau numéro vous propose 37 nouvelles recettes pour cuisiner avec gourmandise cet été !

Risotto, tagliatelles, fondant au chocolat… Ce mois-ci, l’interview épicurienne est consacrée à l’ancienne comédienne Marie-Sophie Lelouch, aujourd’hui chef. À la tête de L’Instant cru, à Paris, elle présente la cuisine crue. Des plats sophistiqués et variés sans cuisson, c’est possible !

Dîner les pieds dans l’eau au calme, c’est ce que savourent les propriétaires de carrelets, ces petites cabanes de pêcheurs disséminées le long des berges de la Garonne, de l’Isle, de la Dordogne et de l’Adour. Ici, la pêche du jour, cuite au réchaud ou au barbecue, se déguste simplement entre amis ou voisins.

L’été, c’est aussi la saison des barbecues et planchas. Le chef Sébastien Zozaya, charcutier traiteur à Biarritz (64), propose des recettes originales. Merlu grillé, salade de tomates et pousses d’épinards chaudes, calzone, miniburger et épi de maïs… Impressionnez vos invités avec des plats facilement réalisables.

Par ailleurs, la viande de taureau, vous connaissez ? Sa saveur intense, son côté fond ant, tendre et fibreux en même temps sont vantés par les amateurs. Une viande racée et peu chère qui se négo cie à partir de 2,80 € le kilo pour les morceaux à mijoter et 26,60 € le kilo pour l’aloyau, pièce la plus noble.

Les adeptes des produits locaux, trouveront leur bonheur dans la rubrique « Un monde locavore ». Du lait frais de la Ferme des Combes à Boulazac (24), aux Jardins de Jo et Simon à Saint-Martin-de-Seignanx (40), en passant par les paniers de La Ruche qui dit oui, vous trouverez forcément de quoi satisfaire vos papilles près de chez vous.

Dîner avec un cocktail

Côté boisson, avec Jérémy Lauilhé et Quentin Gracy, le cocktail n’est plus réservé à l’apéritif . À Dax, le mixologue et le chef du Mojo bousculent les codes . Ils accordent un Agrum’& Sens, à base de vodka Cîroc et de purée de yuzu Monin, avec un tartare de maigre aux fines herbes et mousse de betterave. Des associations originales mêlant boissons et bouchées à découvrir sur place et dans leur livre « Cocktails », paru aux éditions Sud Ouest.

Pour relever vos petits plats de saison

les plantes et herbes aromatiques sont idéales. Près de Bergerac (24), Uyen Do vous ouvre les portes de son jardin secret. Un plaisir pour les yeux et pour la bouche avec des sorbets surprenants : rhubarbe-ananas, prunes-lavande, melon-sauge-ananas… Au pied du Munhoa, à Anhaux (64), un autre passionné, Aïtor de Portuondo, vous fera découvrir les vertus de la rose de Provins et de la reine-des-prés.

Et toujours, les news produits, les news boutiques, les livres à ne pas manquer, la sélection des vins, des recettes qui, pour certaines, mettent à l’honneur gariguettes et maras des bois.

