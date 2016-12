Des notes de sous-bois que réveille un accompagnement teinté d’épices. L’automne s’annonce savoureusement dépaysant pour le chef Mathiau Rabau. A découvrir dans cette nouvelle recette en vidéo pas-à-pas réalisée par Quentin Salinier en partenariat avec Zôdio pour le n°30 du magazine Sud Ouest Gourmand.



Filet de canard mariné au soja et saké par SO_Gourmand

Ingrédients pour 4 personnes

- Temps de préparation : 45 mn

- Temps de cuisson : 20 mn

2 magrets de canard de 400 g

- 250g de sauce soja

- 250g de saké

- 4 c. à soupe de sucre semoule

- 4 étoiles de badiane

- Poivre noir de Madagascar

- 4 carottes fanes

Pour les gyozas :

- 200g de farine

- 15 cl d’eau bouillante

- 1 trait d’huile de sésame grillé

- Fécule de pomme de terre (pour étaler la pâte)

- 40g de magret de canard cru

- 1 blanc d’œuf

- 1 pincée de sel

- 150g de girolles

- 1 c. à soupe de soja

- Quelques feuilles de coriandre

- ½ c. à soupe d’huile de sésame

- 1 c. à café de gingembre râpé

- 1 c. à soupe de mirin

- Quelques noix de cajou

- 2 pincée de vadouvan (épice indienne)

Pour la mousseline de potimarron :

- 1 kg de potimarron

- 1 grosse pomme de terre Amandine

- 600g de lait

- 400g de crème liquide

- 100g de beurre frais

- Sel et poivre