« Sud Ouest Gourmand », qui vient de fêter ses 10 ans, consacre dans son numéro de septembre (1) un dossier sur les poules et poulets de notre région. Cinq espèces du Sud-Ouest y sont en vedette : la barbezieux, la marans, la landaise, la gasconne et la limousine… Suivent évidemment sept recettes de volailles à tester d’urgence !

Aux côtés de Laurent, son associé, Laure Fourgeaud exploite 107 hectares de terres entièrement dévolues au troupeau .« Notre démarche s’inscrit au-delà de l’application du cahier des charges de l’agriculture biologique, explique-t-elle.Pour nous, c’est aussi perpétuer des gestes ancestraux et refuser de nourrir nos bêtes avec de l’ensilage ou de l’herbe enrubannée car cela à des conséquences sur leur santé et la qualité du lait. » Une éducation au bon goût en somme.

Entre Seudre et Charente, poissons et fruits de mer sont les rois de la table CRÉDIT PHOTO : SAMUEL HONORÉ

Élodie Ravion, de La Cantine des cocottes, a consacré un atelier cuisines pour des enfants âgés de 4 à 13 ans CRÉDIT PHOTO : MAGALI MARICOT

« L’idée est sensibiliser les enfants à une alimentation équilibrée à base de produits locaux »

De l’éducation, il en est aussi question, dans notre rubrique tendances, consacrée aux ateliers de cuisine pour enfants ! Axel, Adriane, Soren, Jane, Jean et Pauline ont relevé le défi. Âgés de 4 à 13 ans, ils ont concocté plusieurs recettes avec Élodie Ravion de la Cantine des Cocottes. « J’essaye de rendre mes ateliers esthétiques et joyeux. L’idée est de travailler tous ensemble et de les sensibiliser à une alimentation naturelle et équilibrée à base de produits locaux, de saison et si possible bio. »

La punk food

C’est dans un tout autre univers qu’évolue Anthony Orjollet, à Bidart. Pratiquant l’art de la « punk food », ce chef de 34 ans est un personnage entier et hors cadre. Se remettre en question paraît être son quotidien. Toujours là où on ne l’attend pas. Lui non plus d’ailleurs. Il aime les défis et sa cuisine en regorge avec bonheur. Il sait s’inspirer de ses aventures culinaires qui l’ont transporté en Angleterre, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Norvège…