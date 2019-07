De gauche à droite : le chocolatier Thierry Lalet, Marie-Luce Ribot, les chefs Julien Cruège et Grégoire Rousseau et les producteurs de vinaigre Philippe et Françoise Fleuriet. THIERRY DAVID

Le magazine des saveurs d’ici, première revue culinaire régionale, a officiellement lancé son numéro anniversaire ce mercredi 26 juin, à la Halle de Bacalan.

Dix ans, 44 numéros, une myriade de hors-séries, des milliers de recettes, de portraits et de reportages. « Sud Ouest Gourmand », le magazine des saveurs d’ici, fête ses noces d’étain avec ses lecteurs. Pari réussi pour une publication pionnière.

Dans ce numéro exceptionnel, disponible en kiosques tout au long de l’été ou sur le site de la librairie Mollat, la rédaction s’est rendue à Paris, dans les cuisines des Landais Alain Dutournier et Julien Duboué. Portrait de deux ambassadeurs de génie, leurs engagements et leur vision amoureuse et critique de la gastronomie du Sud-Ouest. En région, « Gourmand » est allé à la rencontre de producteurs de tomates à Marmande et de légumes biologiques d’une diversité et d’une qualité rares dans le Gers. Sans oublier la méconnue huile d’olive du Lot.

Au fil de ses 112 pages, « Gourmand » égrène 50 recettes de grands chefs, de la bouchée apéritive au dessert, en passant par les cocktails d’été. A noter que 10 dîners étoilés pour deux personnes sont à remporter en participant à un jeu-concours. Mais le magazine se penche aussi vers l’avenir, en proposant un dossier spécial sur les tendances gastronomiques de demain.

« Gourmand », un pari réussi

Il y a dix ans, l’excellence des produits et la renommée de la gastronomie de la région sont acquises. Mais l’image de sa cuisine date d’hier : généreuse mais grasse, raffinée mais vieillotte. « Il n’y avait que deux chefs à Bordeaux il y a vingt ans, raconte Patrick Venries, le PDG de “Sud Ouest”. Le magazine a accompagné le boom de la ville à travers les chefs et le renouveau du terroir. »

Une lame de fond

En 2009, et depuis quelques années déjà, une énergie nouvelle venant du Pays basque gagne l’Aquitaine. Des chefs (de file), tel que Nicolas Magie, poussent la réflexion sur la façon de moderniser ce patrimoine gastronomique. « Quelque chose de nouveau germait : donner une autre image de la gastronomie du Sud-Ouest », explique Marie-Luce Ribot, rédactrice en chef des magazines de « Sud Ouest ». En quelques semaines, « Sud Ouest Gourmand », première revue culinaire dédiée à une région, voit le jour. « Le magazine a rencontré une lame de fond dans le domaine de la créativité, du bien manger et du manger sain. »

Car « Sud Ouest Gourmand » n’est pas que la vitrine des chefs, des producteurs ou des éleveurs. Il est aussi, depuis ses débuts, engagé en faveur des paysages ruraux. « Grâce à des sujets joyeux comme l’art de vivre, on fait mieux passer les urgences telles que la préservation des sols, la biodiversité ou la disparition des écosystèmes, à cause de phénomènes sur lesquels nous nous sommes mal interrogés, aujourd’hui liés à l’agriculture intensive. »

À la défense des terres s’adjoint celle des cultures locales, elles aussi menacées. « La gastronomie permet de préserver certaines traditions culinaires qui sont attaquées par des formes d’extrémisme parfois gênantes. Cueillir, pêcher et chasser sont les premiers gestes de l’homme, tout n’est pas à bannir. Le risque est de voir disparaître des plaisirs gastronomiques qui font la culture d’une région. Et on peut craindre la perte de goûts. »

Le beau, le bon et le bio

Le renouveau initié il y a dix ans par les chefs a été poursuivi par les producteurs, plus que jamais sur le devant de la scène. Et chaque jour, des personnes s’investissent, reprennent des exploitations, des productions ou créent de nouveaux produits ou de nouvelles techniques.

« Le travail de demain doit être fait à destination des enfants et de la restauration collective. Une chose aussi vitale que bien manger s’apprend et il faut faciliter l’accès aux bons produits. »

Pour Patrick Venries, le magazine, par « son approche différente de la vie régionale », est « une réussite ». Une décennie plus tard, le pari fait en faveur du beau, du bon et du bio a porté ses fruits.

