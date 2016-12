Née à Toulouse en 2014 et désormais installée à Paris, la start-up MoiChef propose à ses clients et à ses « ambassadeurs » (les abonnés) des recettes de chefs étoilés parmi lesquels Sébastien Bras, Clément Leroy, Christian Constant ou Yves Camdeborde. Les Toulousains Yannick Delpech et Stéphane Tournié ont été les premiers à faire confiance à MoiChef et, en cette fin d’année, la petite entreprise créée par Tristan Laffontas et Romain Priot revient sur les rives de la Garonne mais, cette fois, à Bordeaux.

Elle propose d’abord, jusqu’au 17 décembre, un plat signé à quatre mains par deux chefs qui s’entendent comme larrons en foire, Vivien Durand (Le Prince Noir à Lormont) et Nicolas Magie (Le Saint-James à Bouliac) : » chipiron, sparassis crépu et bouillon de coquillages ».

Et, pour les réveillons de Noël et du Premier de l’an, Moichef propose rien moins qu’une recette du triple étoilé Pierre Gagnaire, élu meilleur chef du monde, et Jean-Denis Le Bras qui, on le sait, officient à La Grande Maison, le restaurant de Bernard Magrez ouvert en face de son Institut culturel à Bordeaux. Conquis par le talent et l’esprit d’entreprise de Tristan et Romain, le propriétaire de Pape-Clément (et bien d’autres châteaux) a investi 100.000 euros dans la start-up.

Une bouteille de champagne accompagnera la recette de Pierre Gagnaire et Jean-Denis Le Bras

Du 23 décembre au 17 janvier, les amateurs de grande cuisine (à domicile) pourront préparer « une sole croustillante, sauce au champagne et txistorra ». Comme pour toutes les recettes MoiChef, les clients recevront directement chez eux les ingrédients de la recette (les mêmes que les chefs) et la préparation soigneusement expliquée. Pour la recette de Pierre Gagnaire, une bouteille de champagne sera même glissée dans le panier.

A noter enfin que Moichef proposera, dès le 8 décembre, juste à temps pour le sapin de Noël, une gamme de cartes-cadeaux (france.moichef.fr/offrir). Pour en savoir plus et commander les recettes, rendez-vous sur www.moichef.fr

Benoît Lasserre