Des fermiers engagés, des produits locaux, de saison, et des recettes accessibles à tous dans le nouveau hors-série d’été 2017 du magazine « Sud Ouest Gourmand »!

Ni une toquade ni une passade sans lendemain, la vogue pour les circuits courts est bien partie pour durer. Et c’est tant mieux ! Cet engouement pour les produits locaux, cette envie de renouer avec les producteurs de nos régions, cette quête de goût et de qualité dans l’assiette sont depuis longtemps le moteur de notre magazine « Sud Ouest Gourmand ».

Chaque trimestre, chefs et recettes à l’accent régional se retrouvent au sommaire du magazine « des saveurs d’ici ». Mais le nouveau hors-série d’été disponible chez tous les marchands de journaux (112 pages, 4,90 €) promet d’aller encore plus loin dans la découverte des trésors gourmands qui s’offrent à nous chaque jour. « Mangez local ! » intime la couverture très alléchante de ce numéro rassemblant pas moins de 50 recettes et plus de 600 adresses incontournables dans chaque département.

Un carnet d’adresses…

Il y a les Amap et la « Ruche qui dit oui » avec leurs livraisons hebdomadaires de produits frais et artisanaux dans les villes et villages de la région. Il y a les boutiques de producteurs où l’on peut se fournir sans intermédiaire à des prix raisonnables pour l’acheteur… et le producteur. Il y a les Drive fermiers qui simplifient la vie des urbains ne pouvant caboter de ferme en ferme, avec leur service flexible de retrait des commandes passées sur Internet. Et il y a tous ces producteurs bio, engagés, souvent précurseurs, exigeants… Leurs contacts ont été rassemblés dans le hors-série, commune par commune. Autant de découvertes gourmandes à faire près de chez soi…

… et 50 recettes faciles

Acheter des produits sains et de proximité, c’est bien. Les cuisiner, c’est encore mieux ! Autant dire que les 50 recettes rassemblées par le magazine promettent de savoureuses dégustations à la maison. Blogueurs, auteurs culinaires, chefs à domicile ont imaginé pour « Sud Ouest Gourmand » des plats rapides à préparer au quotidien pour ne pas rester le regard hagard et les bras ballants devant un sac plein de fenouil, des branches de céleri ou un chou kale. Il y a des feuilletés au chèvre et aux épinards, une mousse au chocolat framboise et meringue, des yaourts maison aux abricots préparés au four, des makis de sole au gingembre ou encore un bouillon de volaille fermière au thym frais parmi les déclinaisons savoureuses de ce hors-série qui n’oublie pas de faire honneur aux producteurs ayant choisi les circuits courts.

En Gironde, dans les Landes, au Pays basque ou encore en Dordogne, la rédaction leur a rendu visite pour partager leurs histoires, leurs parcours parfois sinueux. Ils élèvent, produisent, transforment, vendent à la ferme ou sur les marchés avec la même conviction, souvent récompensée de quelques médailles lors des concours agricoles. Pour tout cela, ce numéro spécial de « Sud Ouest Gourmand » leur est aussi dédié.