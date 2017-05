Une recette de la girondine Delphine Quenois, vainqueur du concours du macaron amateur en 2014.

Ingrédients

Pour les coques :

- 150 g de poudre d’amande

- 150 g de sucre glace

- 9 g de sucre en poudre pour serrer les blancs

- 2 X 55 g de blancs d’œufs liquéfiés à température ambiante

- 50 g d’eau

- 150 g de sucre en poudre

- Colorant vert « menthe » et colorant rouge « fraise »

Pour la ganache montée façon Mojito Basque

- 100 g de couverture ivoire Valrhona

- 200 g de crème liquide à 35 % de matière grasse (pour une utilisation de 50 g infusée et chauffée et 120 g froide).

- 8 g de sucre inverti

- 6 feuilles de menthe bien fraîche

- Le zeste de 2 citrons verts

- 15 g de jus de citron vert

- 18 g d’Izarra

- ½ feuille de gélatine or

Pour la gelée de fraises :

- 250 g de fraises « Gariguette »

- 30 g de jus de citron vert

- 15 g de cassonade vanillée

- 1 g d’agar agar

- 12 g d’Izarra

Préparation des coques à la meringue italienne:

Réaliser la recette de base à la meringue italienne.

Remplacer le fouet par la feuille du robot.

Ajouter le tant pour tant et macaronner à vitesse minimum pendant 30 secondes.

Séparer la préparation en 2 et en réserver la moitié dans un saladier.

Dans le robot ajouter une pointe de colorant vert et macaronner à faible vitesse pendant encore 30 secondes.

Dans la préparation restante, ajouter une quantité suffisante pour obtenir une coloration rouge fraise et macaronner à l’aide d’une maryse.

Mettre chaque préparation dans 2 poches à douille de taille moyenne.

Découper les bouts et les placer dans une 3ème poche, plus grande munie d’une douille n°8.

Pocher les coques bicolores d’environ 3,5 cm de diamètre en quinconces sur une plaque à pâtisserie perforée recouverte de papier siliconé.

Faire cuire immédiatement pendant environ 16 minutes.

Préparation de la ganache montée façon mojito basque :

Porter à ébullition 80 g de crème et verser sur les feuilles de menthe.

Laisser infuser pendant 10 minutes.

Mettre ½ feuille de gélatine dans un verre d’eau afin de la ramollir.

Zester 2 citrons verts bios préalablement nettoyés.

Presser un citron vert afin d’en extraire 15 g de jus.

Filtrer au chinois, mettre les zestes dans le jus et réserver.

Faire fondre au bain marie les 100 g de couverture ivoire jusqu’à atteindre 40°.

Parallèlement : filtrer et récupérer 50 g de crème infusée à la menthe.

Ajouter à cette préparation 8 g de sucre inverti et porter à ébullition.

Y incorporer la ½ feuille de gélatine bien essorée.

Verser sur le chocolat en 3 fois l’infusion de menthe en émulsionnant à l’aide d’une maryse.

Ajouter les 15 g de jus de citron vert et les zestes ainsi que les 18 g d’Izarra.

Bien remuer.

Verser enfin les 120 g de crème froide.

Filmer au contact et réserver au frais une nuit.

Préparation de la gelée de fraises :

Mixer les 250g de fraises avec le jus de citron vert et l’izarra dans un blender.

Mélanger 1 g d’agar agar avec 15 g de cassonade vanillée et l’ajouter à la préparation..

Ajouter à la purée de fraises et porter à ébullition pendant 1 minute.

Verser la préparation dans un plat afin d’obtenir une gelée d’environ 3 mm d’épaisseur et réserver au frais jusqu’à ce que cela fige.

Le montage

La veille de la dégustation (au minimum 24 heures de maturation) :

Juste avant de garnir les coques, monter la ganache comme une chantilly bien ferme et mettre dans une poche à douille.

Recouvrir une coque d’une couche de ganache montée.

Déposer au cœur un disque de gelée de fraises d’environ 2 cm de diamètre

Recouvrir d’une fine couche de ganache et refermer à l’aide d’une 2ème coque de taille identique.

Réserver à découvert au frais, sur la tranche pendant au minimum 6 heures puis conserver dans une boite métallique au frais.